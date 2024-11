Rougeole : Plusieurs cas enregistrés à Ziguinchor

La région de Ziguinchor a enregistré un taux impressionnant de cas de rougeole cette année, a annoncé la Direction régionale de la santé. Le département d’Oussouye, en particulier, a regroupé l’ensemble de ces cas, selon le médecin-chef du district sanitaire de Ziguinchor, docteur Boubacar Kandé. Il s'exprimait à l’occasion de la formation de 30 journalistes et animateurs de radio sur la gestion des rumeurs liées au Programme élargi de vaccination (PEV).







Le Dr Kandé, par ailleurs directeur régional par intérim de la Santé, a informé du lancement imminent d’une campagne de vaccination préventive contre la rougeole et la rubéole. « À Ziguinchor, nous avons connu beaucoup de cas de rougeole, à Oussouye surtout, au cours de cette année. Il est bon, avant cette campagne, que les acteurs de la presse soient sensibilisés pour aider le secteur de la santé à gérer ces fausses informations et rumeurs », a déclaré le spécialiste.









À propos de cette formation des acteurs de média sur la gestion des rumeurs liées au PEV et à la surveillance épidémiologique, Seydou Bernard Diatta a révélé qu'elles sont dues à l’impact considérable du coronavirus sur ce programme de vaccination : « La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur le programme de vaccination, la vaccination contre le VPH (papillomavirus humain) notamment, à cause de la psychose liée à la maladie et aux rumeurs relatives à cette vaccination. »













Pour M. Diatta, « il est temps de discuter du Programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique avec les acteurs de la communication ». Il s'agira de partager les voies et moyens de gérer les rumeurs relatives au PEV et la surveillance épidémiologique.









Seydou Bernard Diatta point focal régional du PEV et de la surveillance épidémiologique a rappelé que le but du PEV est « de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile, à l’amélioration de la santé de la mère par la vaccination et à la surveillance des maladies ciblées ».