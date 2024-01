Routine Skincare : Comment les hommes ont fini par succomber aux cosmétiques

Au Sénégal, les femmes sont plus soucieuses de leur bien-être corporel. Entre soin du corps, lait de beauté et gommage, elles dépensent sans compter pourtant, ce genre de produits existe aussi pour les hommes mais sont peu connus. Nombreux sont ceux qui pensent qu’un homme qui s’occupe de son apparence est «efféminé» alors que tel n’est pas le cas. Il incombe aussi bien à la femme qu’à l’homme de s’occuper de son corps, de sentir bon, et d’avoir une belle peau.







Les produits de beauté pour homme sont de plus en plus nombreux et sollicités dans le marché des cosmétiques. Ceci est dû au fait que beaucoup d’hommes prennent soin d’eux et font des routines skincare.





Dans cette boutique de cosmétique sise à Rufisque, le propriétaire Abdourahmane Faye vient de recevoir un nouvel arrivage de produits de beauté mais ce qui attire notre attention, c’est qu’il y en a plus pour les hommes que pour les femmes. Le propriétaire donne les raisons. «Depuis quelques mois, les hommes viennent pour acheter des produits de soin. Parfois ce sont leurs épouses qui font la commande», explique-t-il. Pour M.Faye, c’est une chose qu’il apprécie car l’homme a, aussi, le droit de prendre soin de lui. «Au Sénégal, nous ne sommes pas ouverts d’esprit. Nous pensons que ceux qui font des routines skincare ne sont pas de vrais hommes et pourtant, ça n’a rien à voir car même moi, je fais des gommages, je mets de la crème solaire… et ça ne fait pas de moi une tapette. C’est juste qu’avec notre climat et le soleil, il nous faut vraiment prendre soin de notre peau», argue le quadragénaire qui dit gagner beaucoup d’argent avec les produits pour homme.





«Les commandes sont de plus en plus nombreuses et ce n’est pas pour me déplaire car mes affaires marchent», dit-il tout sourire refusant de donner des chiffres.





Des propos confortés par ce jeune homme qui est passé récupérer sa commande composé de produits pour soin des mains et pieds, de baume à lèvres, de masque et savon. Ce jeune homme du nom de Doudou Dia dit tenir à son corps. La moitié de ce qu’il gagne va dans ses soins corporels. «Depuis que je suis petit, ma mère prenait soin de papa et de nous ses fils. Elle nous faisait des séances de pédicure, manucure, gommage exfoliant etc. Elle nous répétait sans cesse qu’un homme doit aimer prendre soin de lui, sentir bon et avoir un beau corps car c’est ce que les femmes veulent voir chez nous», explique-t-il.





Si Doudou le fait par habitude, Baye Dame Cissé, lui, y est obligé à cause de ses conditions de travail. Maçon de profession, il passe toutes ses journées sous le chaud soleil. Ainsi pour ne pas détruire sa peau claire, sa femme l’a forcé à faire des soins deux fois par semaine et il a fini par y prendre goût «Mon épouse est une passionnée de la mode, depuis notre mariage, elle achetait elle)même les produits disant que mes mains étaient dures et que mon visage avait des boutons. Au bout de quelque temps, j’ai remarqué un changement et depuis lors, c’est moi-même qui achète les produits», explique M Cissé.