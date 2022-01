Sage-femme agressée à Sédhiou : And Gueusseum interpelle et menace

And Gueusseum condamne l'agression dont la sage-femme d'état de la maternité du poste de santé de Diana Malari à Sédhiou, Clarice Sylva, a été victime dans la nuit du 10 janvier 2022 à 23 h.



Selon And Gueusseum, c'est dans son logement de fonction que Clarice Sylva a été agressée par les accompagnants d'un malade.



"Clarice, elle-même opérée à l'œil gauche était incapable d'offrir les soins exigés par ses assaillants", dénonce And Gueusseum.



Il rappelle la récurrence de ces "agressions barbares perpétrées sur des agents de la santé", dont la première remonte en 2004.



La deuxième victime en 2021, sur la personne de Rokhaya Gueye, Sage-femme grièvement tabassée par un Kankourang pendant qu'elle se rendait à une réunion de la région médicale de Sédhiou.



Après ces actes ignobles classés toujours sans suite, And Gueusseum interpelle le gouvernement sur l'urgente nécessité et l’obligation de mettre un terme à ces faits.



Il informe aussi du dépôt imminent d'une plainte contre les agresseurs de Clarice Sylva.