Saint Louis/Journée mondiale de la trisomie 21 : "Certains parents amènent leurs enfants dans les Gamou ou Magal pour les y abandonner"

Trisomie 21 au Centre Aminata Mbaye

" La trisomie 21, une pathologie et non une malédiction" c'est du moins l'avis du personnel du Centre Aminata Mbaye qui a célébré, avec ses partenaires, la journée mondiale de la trisomie 21 ce samedi 19 mars, par anticipation. Sous le thème "changeons le regard de la société sur la trisomie", des parents ont vendu les mérites du centre qui a changé la vie de ces mômes, en présence de la Directrice du centre, Khady Diallo et d'autres participants.





Les enfants atteints de trisomie 21 ou appelés "mongol" au Sénégal ont une vie plutôt difficile. Moqués, utilisés, stigmatisés, cette frange de la société a aussi droit à la vie et à l'épanouissement. C'est dans cet élan que le centre Aminata Mbaye de Saint-Louis prend en charge la vie de ces enfants pour changer le regard de la société.





Le centre éduque et forme ces enfants dans les métiers de l'art, de la poterie, de la peinture et leur apprend à se sentir mieux dans leur peau et dans la société. Cette cérémonie a permis aux parents d'aborder l'importance de ces genres de structures pour les aider à ne plus faire objet de discrimination à la maison et au sein de la communauté, "dom dom la" et ils en sont conscients.





D'après certains témoignages, ces enfants sont même considérés comme une honte dans certaines familles et d'autres n'hésitent pas à aller assister aux grands événements religieux comme le Gamou ou le Magal pour ensuite les y abandonner.