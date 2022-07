Salaires et motivations du personnel CTE hôpital de Ziguinchor : " L"État ne m'a pas versé de l'argent et je n'utilise pas budget de l'hôpital pour..." (Directeur)

Directeur de l'hopital de Ziguinchor, Ndiame Diop

" L"État ne m'a pas versé de l'argent et je n'utilise pas budget de l'hôpital pour payer quiconque", telle est la réplique apportée par le directeur du centre hospitalier régional de Ziguinchor Ndiamé Diop, concernant la sortie du collectif du personnel soignant du CTE de la dite structure sanitaire.

Ndiamé Diop précise en outre que chaque fois qu'il reçoit de l'argent du centre de traitement épidémiologique, il appelle les responsables du CTE et l'ensemble des parties présentes pour discuter de l'utilisation de celui-ci. Il explique que tout l'argent qu'il a reçu dans le cadre du Covid-19 pour le centre est connu de tous. Avant d'admettre toutefois, que ces agents œuvrant au CTE sont restés sans paiement pendant 2 mois avant la fermeture dudit centre, et que l'État ne lui a pas versé de l'argent.





" Si l’État me verse, je verse et je n'ai reçu aucun sous. L’État ne m'a pas versé de l'argent. Je n'utilise pas le budget de l'hôpital pour payer quiconque. C'est l’État qui me verse et je verse à ces agents. Je n'ai reçu de sous, il paraît que certains on parlé de 50 millions. Je n'ai pas reçu de 50 millions" dixit le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ce dernier de confier qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe, donc de cette situation, mais plutôt l'État. Selon lui, le ministre de la santé, la directrice générale des établissements publics de santé, le médecin chef de région (MCR), tous sont au courant et beaucoup de responsables de même que le Gouverneur sont informés.





Ndiamé Diop d'affirmer qu'il trouve regrettable le fait que ces agents viennent prendre d'assaut son bureau pour quelque chose dont il n'est pas responsable. Et de faire comprendre que le CTE n'est pas une affaire de l'hôpital régional de Ziguinchor, il a été installé simplement au sein de cette structure et géré par un comité, rappelle-t-il en guise de réponse au collectif du personnel soignant du CTE.