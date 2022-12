SAMES : Dr Mamadou Demba Ndour, nouveau Secrétaire général

Le docteur Mamadou Demba Ndour est le nouveau Secrétaire général du Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) Il remplace le Dr Amadou Yeri Camara. Le congrès de renouvellement des instances s’est tenu ce samedi à Dakar. Pendant les votes, le tout nouveau patron du Sames a obtenu 254 voix quand son principal concurrent le docteur Ly n’a récolté que 63 voix.



Dr Mamadou Demba Ndour est gynécologue obstétricien. Il est membre de l’association sénégalais de la gynécologie Obstétrique (Asgo)



L’homme est Chef de service de gynécologie et obstétrique de l’hôpital régional de Matam. Le docteur Ndour a l’habitude des mêlées syndicalistes et est prompt à monter au front. Comme pour l’affaire de l’hôpital de Kédougou pendant laquelle il a apporté son soutien au docteur Léonce Faye mis en cause pour un accouchement qui aurait mal tourné. Un bras de fer a aussi opposé le Chef de service, qu’il est, au directeur de l’hôpital pour une lettre ouverte qu’il aurait écrit au Chef de l’Etat sur sa page Facebook pendant la visite économique de Macky Sall dans la région de Matam.