SAMES : Un préavis de grève déposé sur la table du gouvernement

La nouvelle vient de tomber. Dans un communiqué publié à la veille de la fête de l'indépendance du Sénégal, le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES informe avoir déposé un préavis de grève sur la table du Gouvernement du Sénégal.