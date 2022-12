Santé / 74 agents décorés : “Vous avez sacrifié de votre temps, de votre vie au service du bien-être des populations” (Ministre)

La ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Kermesse Ngom Ndiaye, a présidé la traditionnelle cérémonie de remise de décorations au personnel du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce mercredi au Grand Théâtre national. Mme la ministre a rendu un hommage appuyé à ces agents qui sont promus dans l’ordre national du Lion et l’Ordre national du Mérite. Seneweb vous propose l’intégralité de son discours.





"Mesdames, Messieurs,



Je suis particulièrement heureuse d’être avec vous, ce matin, au Grand Théâtre national Doudou NDIAYE Coumba Rose, pour présider la traditionnelle cérémonie de remise de décorations au personnel du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Cette cérémonie remplie de symboles, est l’occasion de distinguer les hommes et les femmes promus dans les différents ordres nationaux par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, au regard de leur brillant parcours professionnel et des services rendus à la Nation.



Cette cérémonie traduit la grande importance accordée aux ressources humaines par le Chef de l’Etat qui fait du capital humain un des atouts majeurs de sa politique économique et sociale définie dans le Plan Sénégal Emergent.



Le personnel de santé et d’action sociale a un rôle crucial à jouer dans le processus de développement de notre pays et y participe de manière active.



Cette année, ce sont 74 agents du Ministère de la Santé et de l’Action sociale qui sont promus dans l’ordre national du Lion et l’Ordre national du Mérite.



La décoration dans ces deux Ordres nationaux récompense de braves filles et fils ayant accompli avec abnégation et dévouement, des années de services civils ou militaires et d’activités professionnelles au bénéfice de la Nation.



Chers récipiendaires,



Aujourd’hui, c’est la grande famille de la Santé et de l’Action sociale qui est réunie pour vous rendre un hommage mérité en reconnaissance de votre contribution au bon fonctionnement du système.



Vous méritez amplement ces promotions au regard des services de très haute portée rendue à notre pays. En effet, vous avez sacrifié de votre temps, de votre vie, de votre famille au service du bien-être physique, mental et social des populations. Vous avez porté les valeurs de renoncement à soi, d’engagement, de courage, d’abnégation et de désintéressement au service de notre chère patrie. C’est pourquoi, vous restez une source de fierté.



Mes pensées vont à tous les agents qui nous ont quittés. Je prie pour qu’ils soient élevés au plus haut degré des paradis.



Aujourd’hui, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, et à travers lui la Nation entière vous honore.



Je vous exhorte à continuer à vous investir pleinement dans le chantier de l’édification d’un Sénégal prospère avec un système de santé et d’action sociale performant. Pour cela, il n’y a pas de mystère, il faut maintenir le flambeau toujours plus haut.



Mesdames, Messieurs,



En décorant quelques-uns aujourd’hui, notre objectif est de favoriser l’émergence d’un système de santé et d’action sociale moderne, efficace et efficient, animé par des travailleurs de haute probité morale.



Je voudrais donc vous féliciter et vous encourager à demeurer les portes flambeaux d’une administration sanitaire et sociale tournée vers la qualité. A travers vous, cette reconnaissance va à l’ensemble de vos collègues et collaborateurs avec qui vous avez cheminé tout au long de vos carrières respectives.



Pour ceux ayant déjà pris une retraite bien méritée, je voudrais leur rendre un hommage appuyé et leur exprimer toute ma satisfaction et celle de la Nation qu’ils ont servie avec dévouement. Je leur dis merci.



Aussi, voudrais- je saluer, chers promus vos familles sachant qu’un succès n’est jamais individuel, il est toujours collectif.



Mesdames, Messieurs,



Chers invités,



Ceux que nous décorons, aujourd’hui, ont vécu, avec nous l’épidémie de la Covid-19. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui continuent de se surpasser pour apporter soins aux malades, aide aux patients en détresse et bien-être aux populations.



Grâce à vous, le système de santé du Sénégal brille avec des indicateurs qui ne cessent de s’améliorer.



C'est pourquoi, je tiens à renouveler les remerciements du Chef de l’Etat et de la Nation à ces héros, ces milliers d'hommes et de femmes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autre préoccupation que l'humain et d’autre objectif que notre bien-être.



J’exhorte tout le personnel à continuer à servir le système de santé et d’action sociale. Il faudra toujours placer l’intérêt collectif au-dessus de tout, arrimé à nos valeurs de solidarité et de fraternité.



Je voudrais clore mes propos, en invitant chacune et chacun, à poursuivre inlassablement les efforts, afin que les années à venir soient également porteuses d’excellents résultats.



Je voudrais remercier la Grande Chancellerie pour le soutien constant apporté à mon Département à l’occasion de chaque cérémonie.



J’adresse mes remerciements aux partenaires techniques et financiers pour le soutien permanent apporté au système de santé et d’action sociale.



Mes remerciements vont également aux partenaires sociaux pour leur contribution fort appréciée pour un climat social apaisé.



J’adresse mes félicitations à Madame le Directeur des ressources humaines et à son équipe pour la bonne organisation de cette cérémonie.



Je voudrais souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d’année, une heureuse année 2023 pleine de succès pour nous tous, nos familles, pour notre secteur et pour le pays tout entier.



Mes meilleurs vœux !"



Je vous remercie de votre aimable attention.