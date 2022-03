Santé bucco-dentaire : "Combattre les affections bucco-dentaires dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles" (OMS)

Le 20 mars de chaque année est célèbré la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Cet événement permet de mieux faire comprendre l'importance des soins dentaires et de l'hygiène buccale.



Dans le droit fil de l’objectif visant à instaurer la « santé bucco-dentaire pour tous », l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) saisit cette occasion pour susciter un changement de comportement chez les individus comme au sein des communautés, et pour exhorter les gouvernements, les organisations non gouvernementales et le secteur privé à œuvrer en faveur d’un environnement propice à l’atteinte de cet objectif.



Il faut d'abord noter que de nombreux facteurs peuvent causer les affections bucco-dentaires, notamment une mauvaise alimentation riche en sucre, le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise hygiène et d’autres déterminants sociaux. Ces mêmes facteurs sont aussi à l’origine des maladies non transmissibles.



C'est en ce sens que l'OMS a saisi l'occasion pour inscrire la santé bucco-dentaire au rang des priorités, afin d’apporter une contribution directe à la réduction des maladies non transmissibles et à l’atténuation de leurs facteurs de risque connexes. Dans ce contexte, les États Membres ont approuvé, en 2016, la Stratégie régionale pour la santé bucco-dentaire 2016-2025, qui vise à intégrer la santé bucco-dentaire dans la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles en vue d’instaurer la couverture sanitaire universelle.



L’OMS fournit alors un appui financier et technique aux pays pour qu’ils puissent mettre en œuvre cette stratégie régionale. Les activités comprennent l’élaboration des stratégies nationales, le renforcement des capacités des agents de santé, l’adoption d’un modèle efficace de dotation en personnel pour accélérer la mise en œuvre des options de politique générale en matière de santé bucco-dentaire, et le renforcement de la surveillance intégrée en synergie avec divers partenaires.



À titre d’exemple, dans le cadre du programme régional contre le noma du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, 10 pays prioritaires ont bénéficié d’un appui pour développer et mettre en œuvre un programme national intégré de lutte contre le noma. Cabo Verde, le Kenya, le Malawi, le Niger, le Sénégal et le Zimbabwe ont aussi bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs stratégies nationales pour la santé bucco-dentaire.



Pour rappel, cette journée vise aussi à inciter les gens à travers le monde, à avoir de l'estime pour leurs dents et leur bouche et à en prendre soin par ce qu'une bonne hygiène bucco-dentaire influence positivement la qualité de vie.