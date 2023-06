Santé de la mère, l’enfant et de l’adolescent à Sédhiou : la gestion des plaintes, un déterminant à ne pas négliger

Un Comité régional de développement (Crd) s’est penché sur la préservation sociale. L’objectif, c’est de raffermir les relations au sein des communautés. C’est dans cette optique que les activités du Mécanisme de Gestion des Plaintes (Mgp) ont été lancées. Leur mise en place entre dans le cadre du Projet Investir dans la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent (Ismea).





D’une durée prévisionnelle de cinq années, le projet Ismea a pour objectif global d’améliorer l'utilisation des services essentiels de Srmnia-Nut (Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile des adolescents et la nutrition) répondant aux normes de qualité dans les six régions cibles dont Sédhiou.





Pour ce faire, l’État du Sénégal, dans sa volonté de promouvoir la santé et le bien-être des populations, a mis en exergue l’approche multisectorielle, participative et inclusive afin de réussir la mise en œuvre dudit projet.





Ce mécanisme de gestion des plaintes aidera à répondre aux attentes des parties prenantes et à rectifier, au besoin, les activités du Projet ayant un impact négatif sur l’environnement ou sur les personnes conformément aux procédures nationales.





C’est fort de cette résolution que le projet Ismea a axé son action sur le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale qui commande la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes.





Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a élaboré en novembre 2022 une note technique relative à la stratégie de mise en œuvre des plans d’actions des comités régionaux de gestion des plaintes pour les projets de la Santé financés par la Banque mondiale au Sénégal.