Santé de la reproduction : La région médicale de Sédhiou veut booster les indicateurs

La santé des femmes, des enfants et des adolescents préoccupe les autorités sanitaires de la région de Sédhiou très hostile dans bon nombre de domaines. Ainsi, pour booster les indicateurs en matière de santé, la région médicale développe plusieurs stratégies et noue plusieurs partenariats.





C’est ce qui justifie en 2018, l’ambitieux projet financé par Unfpa et Affaires Mondiales Canada pour booster la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Une mission conjointe de ces partenaires a fait le déplacement à Sédhiou pour évaluer le déroulement des activités menées, corriger les manquements et renforcer les acquis.





Déjà au plan des réalisations, le docteur Yéri Camara cite les formations et les encadrements pour la qualification professionnelle des acteurs de la santé, l’équipement en logistique roulante soient 4 ambulances pour les stratégies avancées, le financement des Gie de femmes pour mettre fin à la précarité sociale qui impacte sur les indicateurs de santé.





Les seuls défis qui interpellent aujourd’hui les autorités sanitaires, restent le faible taux de consultations prénatales et de fréquentation des espaces pour adolescents mais aussi l’exécution des activités dans les délais.