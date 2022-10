Santé et développement : L’Institut Pasteur de Dakar lance Grand Challenges Sénégal

Grand Challenges Sénégal

La réunion annuelle de Grand Challenges 2023 aura lieu à Dakar. Suite à l’annonce du président Macky Sall, lors de la réunion annuelle de Grand Challenges de la fondation Bill & Melinda Gates à Bruxelles, Grand Challenges Sénégal, organisé par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a lancé ce mercredi 26 octobre 2022 son premier appel à propositions.





«Les menaces épidémiques augmentent en fréquence, en intensité et en gravité, mais le monde reste terriblement exposé et non préparé. Grand Challenges Sénégal sollicite sa première série de propositions d’innovateurs travaillant à travers l’Afrique et de scientifiques africains de la diaspora sur des interventions visant à améliorer le renseignement sur les épidémies, la surveillance et la riposte aux épidémies», explique le communiqué qui rapporte l’information.





Il renseigne que les initiatives favorisant l’innovation dans ce domaine seront soutenues financièrement par la fondation Bill & Melinda Gates, Grand Challenges Canada et le gouvernement du Sénégal.





Le texte signale, en outre, que les demandes de subvention peuvent être soumises en anglais, en français ou en wolof jusqu’au 31 janvier 2023, via ce lien www.grandchallenges.sn