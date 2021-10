Santé et Territoires : Un projet pour améliorer la qualité de vie des populations mis en œuvre par l'Isra et le Cirad

Pour améliorer la qualité de vie des populations, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), en collaboration avec l'Isra mettent en œuvre un projet de santé-territoires.



L’objectif du projet selon Raphaël Duboz, du Cirad, est de "proposer la transition agroécologique et de prendre la santé comme Un : pour déterminer avec les acteurs locaux des actions concrètes à mener sur le terrain. Cela va permettre la transformation des systèmes agricoles, halieutiques et d'élevage".



Le projet est mis en œuvre au Sénégal, au Bénin, au Laos et au Cambodge



"On fait face à des urgences climatiques. On a besoin de modifier, de transformer nos modes de production pour aller vers des modes de production qui soient durables", estime Raphaël Duboz.