Santé : «And Gueusseum» menace de paralyser le secteur

«Nous n’allons pas reculer». L'Alliance des syndicats autonomes de la santé, «And Gueusseum», hausse le ton face au gouvernement et annonce un plan d’action qui pourrait sérieusement perturber le secteur de la santé. Mballo Dia Thiam, président du syndicat, a affirmé que son organisation n’a pas signé le pacte de stabilité sociale récemment conclu entre le gouvernement, les employeurs et certaines centrales syndicales, et donc ne se sent «nullement tenue de le respecter».





Dans un communiqué parcouru par L'Observateur, le syndicat a dévoilé le début de son plan d'action. «Vendredi prochain, dans la matinée, nous allons organiser un recueillement pour la mémoire du défunt Sidya Ndiaye. Des prières seront dites sur toute l’étendue du territoire national. Et dans l’après-midi, nous tiendrons une conférence de presse pour annoncer les autres points du plan d’action», a déclaré son président.





Thiam a aussi annoncé un sit-in national dans les prochains jours, avec le respect du service minimum.





Le syndicaliste d'embrayer : «Nous avons déposé notre préavis de grève depuis le 6 mai, mais à notre grande surprise, le ministre de la Fonction publique ne nous a répondu que 15 jours plus tard, pour simplement accuser réception. Alors que la loi impose qu’il nous appelle à discuter.»





Face à ce silence, «And Gueusseum» ne compte pas reculer : «Puisque le préavis a expiré depuis le 6 juin sans qu’aucune rencontre ne soit convoquée, nous sommes obligés de poursuivre la lutte. Nous avons obtenu nos acquis grâce à la lutte, donc nous n’allons pas déroger à cette règle, quitte à réchauffer le climat social», a-t-il martelé.





Une évaluation de la grève est prévue le 30 juin, avant de décider des suites à donner au mouvement.