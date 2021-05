SANTÉ: Le SAMES décrète une grève de 48h en solidarité avec Dr Abdou Sarr

Le Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal compte aller en grève les 10 et 11 mai prochain. Pour cause, le SAMES fustige ce qu’il considère comme « un acharnement » du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr sur l’ancien directeur de l’hôpital Magatte Lô de Linguère, Dr Abdou Sarr.







Dans un communiqué, les médecins trouvent incompréhensible le fait que le ministre ait attendu que se produise un accident pour « doter le service de néonatologie de matériel flambant neuf » alors que le directeur a durant des années alerté sur le danger.





Ainsi, le SAMES demande aux médecins de ne plus accepter de travailler dans des conditions d’insuffisance en termes de matériel et de ressources humaines. Et de cesser de mettre en œuvre des « solutions de débrouillage ».





En plus de la grève décrétée, une assemblée générale sera tenu à l’hôpital Magatte Lô le 10 mai.





Le SAMES en appelle à la solidarité de corps et invite l’ensemble des syndicats du secteur à se donner la main.