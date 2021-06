Santé : Mbourokh Cissé étrenne son centre de santé

Dans un contexte où l'accès aux soins sanitaires est très difficile dans certaines zones du Sénégal, la providence a mené l'association Les Amis de Tous jusqu'à Mbourokh Cissé.Ce village de la commune de Sandiara vient de voir une vieille doléance réalisée, grâce à cette association."Nous avons atterri à Mbourokh Cissé par hasard. Et nous nous sommes dit que les soins font partie du bien-être fondamental d'un être humain. La population mérite d'être soignée dans de meilleures conditions", explique la présidente de l'association Les Amis de Tous, Aissatou Diallo Lambert.Ainsi, l'association a construit un poste de santé qu'elle a ensuite équipé pour 400 millions de francs Cfa sur fonds propres. Cette infrastructure vient enrichir la carte sanitaire de la commune de Sandiara.Son maire, Dr Serigne Guèye Diop, s'est engagé à prendre en charge le personnel de la structure. Pour lui, "c'est une page douloureuse de plusieurs années de soins défaillants que nous venons de tourner dans cette zone reculée. Ça nous pousse à réfléchir sur le rôle humanitaire des uns et des autres".Les opportunités pour ce village ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. L'édile assure d'ailleurs que Mbourokh Cissé va voir "son avenir en rose", parce qu'en dehors de ce poste de santé, le président Macky Sall va offrir au village un agropole intercommunal.Mieux, le village va aussi abriter une université. La commune de Sandiara n'attendant jamais l'État, elle demande quand même au ministère de la Santé de les aider dans l'acquisition d'une ambulance. De plus, il demande que le personnel médical soit renforcé.