Santé : Plus d’une centaine de dermatologues formés pour…

La Société sénégalaise de dermatologie (SOSEDEV) a procédé, le vendredi 10 mars, au lancement de son 2e congrès au King Fahd Palace, en présence de plusieurs spécialistes venus de 19 pays.





A cette occasion, le professeur Mame Thierno Dieng, parrain du Congrès, a souligné que grâce à la formation qu'offre la SOSEDEV, la dermatologie a connu aujourd'hui des progrès avec la formation d'une centaine de dermatologues.





En effet, le Pr. Dieng avance qu'auparavant, la transmission de la compétence dermatologique n'était pas satisfaisante dans la demande de soins. Si on se fie à ses propos, il n'y avait que quatre dermatologues dans tout le Sénégal, tous basés dans la capitale Dakar.





Mais grâce à cette formation, on est parvenu, aujourd'hui, à retrouver des dermatologues certifiés et qualifiés au sein de chaque hôpital régional.





D'après lui, l'école de Dakar compte à son actif plus de 30 professeurs agrégés de dermatologie qui servent partout en Afrique. Sur ce, le spécialiste affirme que le Sénégal devrait être fier de son élite médicale, particulièrement celle dermatologique qui a sécrété les plus grandes écoles de dermatologie de toute l'Afrique.





Toutefois, concernant l'accessibilité des soins dermatologiques dans les zones communautaires, le Pr. Dieng estime qu'il est nécessaire d'avoir des soins dermatologiques dans les postes de santé pour permettre aux patients de bénéficier d'un traitement partout où ils seront au Sénégal.