Santé publique : Trois projets pour mieux faire face aux urgences

Pour la mise en œuvre des projets PROSE, TASS et SURGE au Sénégal, une mission de cadrage de l'OMS a effectué, en novembre 2022, des travaux. Les acteurs nationaux, pour présenter les produits phares SURGE et TASS parties prenantes, cherchent à comprendre le contexte du pays, identifier les forces, les lacunes et les opportunités à exploiter pour accélérer les projets. Il s’agit aussi de discuter du plan de déploiement des produits phares.





Cette mission a permis d'élaborer une feuille de route de mise en œuvre de deux des trois projets TASS et SURGE, à partir de 2023 au Sénégal.





D’ailleurs une cérémonie de remise de véhicules s’est tenue au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. La rencontre entre en droite ligne de la mise en œuvre du projet SURGE. La prise en charge des urgences sanitaires reste une priorité pour le ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Il faut noter que la région africaine est en proie à plus de 100 situations sanitaires d'urgence caractérisées notamment par des flambées de choléra, de fièvre jaune, de rougeole et de maladie à virus Ebola. Ces situations peuvent être évitées, voire maitrisées pour la plupart, grâce à des interventions de santé publique éprouvées, selon la ministre de la Santé et de l’Action sociale Marie Khémesse Ngom Ndiaye.





Des progrès considérables ont été réalisés dans la région africaine, à travers la mise en œuvre d'instruments mondiaux, régionaux et nationaux tels que le Règlement sanitaire international (RSI,2005), le guide technique pour la surveillance intégrée des maladies et riposte, ainsi que les plans nationaux pour la sécurité sanitaire des pays.





Ce qui a d'ailleurs permis le passage du délai median pour mettre fin aux épidémies de 131 jours à 45 jours entre 2017 et 2019, note-t-on.





La ministre explique, en outre, que des manquements subsistent encore, et la pandémie à Coronavirus est venue renforcer ces certitudes sur les défis à relever pour renforcer la capacité des pays à prévenir, se préparer, détecter et faire face aux urgences sanitaires, notamment les urgences de santé publique de portée internationale.





C’est d’ailleurs dans ce sillage que le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique à lancer trois projets phares pour renforcer la capacité des pays à se préparer, à détecter et à faire face aux urgences de santé publique.







Il s'agit, entre autre s, de promouvoir la résilience des systèmes face aux situations d'urgence (PROSE) selon la directrice régionale de l’OMS. Ce projet, explique Matshidiso Moeti, devra renforcer les structures existantes afin de garantir la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisamment compétentes et organisées pour faire face à un large éventail de situations d'urgence sanitaire, tout en renforçant la planification.





Le projet PROSE devra, à terme, renforcer la préparation des pays face aux urgences sanitaires.





S'y ajoute la transformation des systèmes de surveillance en Afrique (TASS). Ce projet devra permettre aux pays de la région Afrique de mettre à jour leur système de surveillance en conformité avec la troisième édition du guide SIMR et les leçons tirées de la gestion de la Covid-19. A terme, ce projet renforcera la capacité de détection des pays.





Pour renforcer et utiliser les groupes d'intervention en cas d'urgence (SURGE)





Ce projet devra renforcer les structures existantes dans les pays à travers un soutien technique, logistique et opérationnel conformément à leurs besoins supplémentaires pour une meilleure gestion des crises sanitaires et de leurs conséquences socioéconomiques. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) va mettre en œuvre trois projets pour une meilleure prise en charge des urgences sanitaires.