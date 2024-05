Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile : Des experts soulignent l’importance des données statistiques fiables

Du 22 au 26 avril 2024, Countdown 2030 organise sa réunion annuelle 2024 à Kigali, au Rwanda. L’ édition 2024 porte sur le thème « Produire des statistiques sanitaires fiables, au niveau nationales et infranationales, en mettant l’accent sur la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile et sur la nutrition (RMNCAH+N) ».







La rencontre annuelle du programme Countdown est organisée par le Centre africain de recherche sur la population et la santé (APHRC) en collaboration avec le ministère rwandais de la Santé, l’Université du Rwanda et le Fonds de financement mondial (GFF).

La rencontre annuelle, qui symbolise l’engagement du programme Countdown à faire progresser la SRMNIA+N dans le monde, a rassemblé plus de 260 chercheurs, d’analystes de données, d’institutions universitaires et de ministères de la santé de 26 pays d’Afrique subsaharienne. Les partenaires de développement, dont l’APHRC, la Banque mondiale, le GFF, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé, GAVI et l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) ont également pris part à cette importante rencontre. Leur objectif collectif est de mener une analyse finale et d’établir des estimations au niveau national et infranational pour les indicateurs cruciaux du SRMNIA+N.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de la réunion, le secrétaire permanent du ministère de la Santé du Rwanda, Zache Iyakaremye, a fait remarquer que le thème de l’atelier représentait un moment charnière dans les efforts collectifs visant à garantir le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents à travers le monde.

« Le ministère rwandais de la Santé accorde de l’importance aux interventions fondées sur des données probantes et centrées sur les personnes. L’atelier qui se tient ici est conforme à notre engagement en faveur de l’utilisation des données probantes dans la conception des interventions et la formulation des politiques. Nous sommes unis et déterminés à analyser les données du RMNCAH+N, en reconnaissant son rôle important dans la mise en place d’interventions fondées sur des données probantes que nous prévoyons d’avoir », a déclaré M. Zachee.

Il a ajouté : « Alors que nous nous embarquons dans ce voyage d’analyse de données et d’échange de connaissances, de collaboration et d’apprentissage, profitons de cette occasion pour approfondir notre compréhension, partager les meilleures pratiques et forger des partenariats stratégiques. »

Cheikh Faye, Directeur Exécutif, a déclaré que le programme Countdown2030 est guidé par un fort engagement en faveur du renforcement des capacités des pays en matière de production de données probantes et de suivi du RMNCAH+N. Ceci, en mettant l’accent sur la couverture, l’équité et les moteurs.

« Grâce à des partenariats collaboratifs et à des solutions innovantes, nous nous efforçons de donner aux gouvernements et aux universitaires les moyens d’informer les programmes et les politiques, et de sauver des vies », a déclaré Cheikh.

Cheikh a également invité les participants à s’inspirer de l’excellence de l’APHRC en matière de production de données probantes, de renforcement des capacités de recherche et d’engagement politique en Afrique, en soutenant leurs gouvernements et décideurs politiques respectifs pour le bien des populations.

Pamela Rao, représentante de la Fondation Bill et Melinda Gates, a fait remarquer qu’en observant l’évolution du programme Countdown au cours des 15 dernières années, il est passionnant de voir les réseaux mondiaux mis en place pour pouvoir progresser ensemble. Ce réseau dispose de centres de données analytiques dans trois régions qui renforcent les capacités des pays à mesurer leurs propres progrès en matière de RMNCAH+N.

« Il est passionnant de voir les partenariats solides formés entre les institutions universitaires et les ministères de la Santé et la façon dont ils sont capables de s’asseoir ensemble à cette réunion, d’apprendre conjointement et de résoudre les problèmes de leur pays, et d’utiliser les données comme éléments de preuve pour prendre des décisions. Il ne s’agit pas seulement du nombre de rapports que nous produisons ou du nombre de publications que nous faisons, mais de la manière dont nous façonnons les politiques et les programmes en fonction des possibilités offertes par l’économie politique des pays dans lesquels vous travaillez », a fait remarquer Pamela.

Peter Hansen, représentant du GFF, a expliqué que ces réunions annuelles sont cruciales pour atteindre les objectifs du GFF en matière d’engagement avec un large groupe de pays partenaires, leur permettant de collaborer entre eux et avec des experts mondiaux pour faire progresser l’utilisation des données en vue d’améliorer l’élaboration des politiques.

Les sujets d’analyse de la réunion prennent en compte la façon de calculer les numérateurs et les dénominateurs des données des établissements, la couverture nationale et infranationale, les taux de mortalité maternelle et périnatale, l’utilisation des services ambulatoires et hospitaliers, et d’autres mesures de performance des systèmes de santé.