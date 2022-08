Nouveau scandale médical: Une césarienne tourne mal et cause deux décès...

Kédougou, la terre des hommes, est secouée par une gravissime histoire dite de négligence qui alimente les différentes conversations. Une dame en état de grossesse très avancé et à terme, a été évacuée au district sanitaire de Kédougou. La césarienne qui s'en est suivie a mal tourné. La maman et son enfant ont rendu l'âme dans des conditions effroyables. Saisi, le procureur Baye Thiam a ordonné l'ouverture d'une enquête. Selon des informations de Seneweb les mis en cause qui ont réalisé l'opération (gynécologue, anesthésiste...) sont présentement dans les locaux de la gendarmerie pour les besoins des auditions.