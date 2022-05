Secteur de la santé : un pas vers la fin de la grève

Les structures sanitaires publiques sont secouées depuis quelques semaines par une grève de leurs agents. Ces derniers réclament notamment un meilleur traitement salarial.



Le gouvernement et les syndicats du secteur de la santé viennent de franchir un pas important vers la fin des perturbations.



L’Observateur informe dans son édition de ce vendredi que les deux parties ont trouvé un accord de principe sur le régime indemnitaire, principal point de discorde.



Le journal ne donne pas de détails sur l’accord, mais révèle que les négociations ont duré plusieurs heures et avaient pour cadre le ministère des Finances et du Budget.



L’Observateur renseigne que le protocole d’accord devrait être signé mardi prochain. D’ici là, ajoute la même source, les syndicats vont soumettre le projet à leurs bases respectives.