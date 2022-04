Secteur sanitaire : Grève de 72 heures de la Fédération des syndicats de la santé, les 13, 14 et 15 avril prochains

Greve des syndicalistes de santé

Le secteur de la santé risque d’être perturbé par un mouvement de grève. En effet, depuis plus d’un mois, les syndicalistes multiplient les actions pour se faire entendre, lit-on dans ‘’Sud Quotidien’’.





Ainsi, la Fédération des syndicats de la santé (F2s) annonce un quatrième plan d’action qui sera marqué par une grève générale de 72 heures, à partir du 13 avril prochain. Ils l’ont fait savoir lundi dernier, lors de leur Assemblée générale.





Ce mouvement d’humeur est pour réclamer, entre autres, de meilleures conditions de travail et de vie basées sur l’augmentation des salaires, le recrutement dans la Fonction publique et un logement décent pour plus de sécurité.





Toutefois, Cheikh Seck, membre dudit syndicat qui atteste que l’idée d’observer une grève de 72 heures a reçu l’adhésion de tous leurs membres, ‘’pour le bien-être des malades, nous avons décidé de travailler jusqu’au 13 avril prochain, avant de démarrer la grève. Cependant, à partir de mercredi, nous allons porter des brassards rouges dans nos locaux de travail. Nous allons le maintenir jusqu’à la satisfaction totale de nos revendications’’, a-t-il laissé entendre.





Un combat que la F2S ne compte pas mener seule, puisque l’Alliance And Gueusseum est aussi dans cette mouvance, selon son secrétaire général Mballo Dia Thiam, qui souligne que malgré les différentes tentatives et les rencontres convoquées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, les deux parties sont toujours en désaccord.