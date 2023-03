Sédhiou : 75 % des enfants de moins de 5 ans sont anémiés

Sur le plan national, le taux d'anémie des enfants de moins de 5 ans est de 11 %. A Sédhiou, il est de 75 %.





Cela en dit long sur le niveau de pauvreté des populations de la région du Pakao. Sur les questions de genre, le projet Pings Dimbaya a révélé que 63 % des femmes n'ont pas droit à la décision du ménage. C'est conscient qu'une telle situation est propice à l'éclosion des inégalités et pose des problèmes de nutrition et de santé, en particulier de santé de la reproduction que Pings Dimbaya a fait un plaidoyer auprès du partenaire canadien pour que, dans l'inclusion, Sédhiou soit prise en compte.