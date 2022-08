Sédhiou : Comment l'initiative "Ndiatigué" contribue à la réduction des décès maternels

Les décès maternels, à Sédhiou, inquiétaient les agents de santé. Il fallait donc contribuer à la réduction des décès maternels dus, en partie, au taux élevé d’accouchements à domicile. C'est dans ce sillage que la région a initié une stratégie communautaire (‘’Ndiatigué’’). L'idée étant de faciliter l'accès rapide aux services de référence afin d'améliorer la prise en charge des complications obstétricales chez les femmes enceintes référées. Il s'agit de promouvoir les accouchements assistés.



Cette stratégie consiste à placer des femmes enceintes présentant des facteurs morbides provenant des zones éloignées et d'accès difficiles en familles hôtes qui assurent l'hébergement et la restauration.



Oumy Thiam Diatta est maîtresse sage-femme. En 2018, elle a trouvé inadmissible d’avoir un taux de mortalité élevé. Elle a alors demandé aux matrones d’héberger les femmes enceintes. "Pour 2021, on a enregistré 99 femmes avec un seul décès néonatal. Mais pour 2022, 59 femmes ont été accueillies pour zéro décès enregistré. Au début de la stratégie, le personnel de santé se cotisait. C'est par la suite que les Affaires mondiales du Canada ont décidé de les accompagner’’.



Mamadou Diagne, agent de sécurité au niveau du centre de santé de Sédhiou, héberge depuis trois à quatre ans des femmes enceintes pendant deux à trois semaines. "Je suis prêt à aider les femmes, en cas de besoin. Je suis le seul ‘Nidiaye Gox’ (parrain). Je n’y gagne rien. Tout ce que nous faisons, c’est pour venir en aide aux femmes en situation difficile", dit-il.



Néné Guissé, ‘Bajenu Gox’ (marraine) à Moricounda, responsable maison d’accueil, affirme que ce n’est pas facile, mais elle s'efforce à donner aux femmes qu'elle héberge les trois repas par jour, en plus de s'occuper d'elles la nuit. "Il m'arrive parfois d'accompagner deux malades et leurs accompagnants en même temps".



Dans le village de Djirégui, Emmanuelle Mendy héberge une femme enceinte qui est à terme. Elle raconte que c'est la sage-femme qui lui a demandé de venir ici pour être plus proche du centre de santé de Sédhiou.



Il faut noter que le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA Sénégal), sur financement des Affaires mondiales du Canada, appuie la région médicale de Sédhiou pour la mise en œuvre de son plan de travail annuel.