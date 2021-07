Sédhiou : La logistique roulante, le maillon faible des structures sanitaires

Les structures sanitaires de la région de Sédhiou, au-delà de l’insécurité, du manque de personnels qualifiés, souffrent beaucoup du manque criard d’une logistique roulante. Les évacuations à l’intérieur comme à l’extérieur de la région posent alors d’énormes difficultés.



Ayant compris ce besoin présent d’équipement et pour répondre à la préoccupation, Nfally Badji de l’agence régionale de développement qui ne souhaite pas que l’établissement public de santé de niveau 2 (EPS 2) soit une coquille vide, l’association Le Gabou en partenariat avec Open Society for West Africa (OSIWA), a octroyé une ambulance à ladite structure.



Cette urgence exprimée par les autorités sanitaires de la région médicale vient donc de connaître une solution puisque cette ambulance médicalisée, selon le directeur de l’EPS2 permettra d’assurer la continuité des soins pendant le transport des malades.



En recevant les clefs de cette ambulance des mains d’Ibrahima Aïdara, le directeur exécutif adjoint d’Osiwa, le directeur de l’hôpital, Ousmane Seck s’est réjoui de ce geste combien important en ce qu’il permettra de sauver des vies surtout dans une région où les évacuations ne sont pas du tout aisées du fait des barrières naturelles.



Le premier adjoint au maire de Sédhiou, M. Abdoulaye Coly a plaidé auprès de la direction de l’hôpital pour une bonne gestion et un bon entretien de l’ambulance.