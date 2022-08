Sédhiou : Le plaidoyer du Dr Annette Seck Ndiaye pour favoriser l’émergence de territoires viables

Au Sénégal, selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la population est estimée à 16. 705. 608 habitants en 2020. Cette population est majoritairement jeune. A l’image des tendances au niveau national, Sédhiou compte une importante frange de jeunes au sein de sa population. L’effectif de la population de Sédhiou est passé de 212. 804 en 1976 à 468. 098 en 2014, soit 3,4% de la population nationale. En 2020, selon les projections de l’ANSD, la population de Sédhiou était estimée à 572. 099 habitants. Au-delà de la fécondité croissante et de l’amélioration de l’espérance de vie, la migration constitue une préoccupation majeure pour notre pays car le Sénégal est à la fois un pays de départ, de destination et de transit. Ainsi, dans le Plan d’Action Prioritaire 2019– 2023 (PAP2) du Plan Sénégal Emergent, il est indiqué que : « la capture du dividende démographique requiert : de mettre en place un système d’éducation et de formation technique et professionnelle répondant aux besoins du marché du travail, un système de santé performant fournissant des services de qualité accessibles aux populations et d’accompagner le secteur privé dans l’entrepreneuriat, l’innovation, l’absorption de technologies et de connaissances productives », selon Annette Seck Ndiaye.





La présidente du conseil départemental de Sédhiou porte un plaidoyer particulier pour le maintien des filles à l’école. Docteur Annette Seck Ndiaye a aussi plaidé pour la promotion des filières scientifiques, l’accès facile au service de santé pour les femmes et leur autonomisation. Elle a en outre soutenu l’amélioration du système d’enregistrement à l’état civil qui impacte. La non déclaration des naissances impacte négativement sur la scolarisation des enfants et par ricochet sur la délivrance des certificats de nationalité. « La célébration de la journée mondiale de la population intervient aujourd’hui dans un contexte de menaces sur la paix et la sécurité internationale notamment avec la crise entre la Russie et l’Ukraine, la situation au Mali et les actes de violences que subissent tous les jours des populations du monde. C’est l’occasion pour moi, de saisir cet instant solennel pour remercier du fond du cœur tous ces hommes et femmes qui dans leur existence ont sacrifié leur vie pour le bien-être, la liberté et l’émancipation des populations. Que leurs œuvres ne soient pas vaines », a formulé Dr Annette Seck Ndiaye.