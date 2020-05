Sédhiou : Les résultats des 59 contacts du prêcheur atteint de Covid-19 connus

Ouf de soulagement à Sédhiou. Les résultats des prélèvements effectués sur les 59 contacts du professeur d'arabe et prêcheur testé positif à la Covid-19 sont revenus négatifs, informe Le Soleil.





Enseignant en arabe, M. D. a transmis le virus à plus de 50 personnes, dont son épouse, ses enfants et ceux de ses frères. Parmi ces derniers, un bébé de deux mois a été testé positif. À ce jour, Sédhiou enregistre 82 cas positifs et 9 guéris.