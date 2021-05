Sedhiou : Plus de dix postes de santé sans sage-femme

Des choses ont faites au plan sanitaire mais il reste encore beaucoup à faire selon la présidente régionale des sages-femmes de Sédhiou. Selon Ndeye Khady Kane, la prise en charge de la mère et de l'enfant pourrait être améliorée si tous les postes de santé de la région étaient pourvus de sages-femmes. Malheureusement, plus d'une dizaine de postes de santé sont sans sage-femme dont six à huit dans le Bounkiling, quatre dans le Goudomp et un à Sedhiou.







Autres difficultés évoquées par la patronne des sages-femmes à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée, ce sont les multiples agressions tous azimuts contre les sages-femmes de la région qui ne se justifient pas.





Des problèmes d'insécurité auxquels s'ajoutent selon toujours Mme Kane l'absence de motivation, des salaires dérisoires et un manque de logistique roulante et d'infrastructures adéquates.





Madame Ndeye Khady Kane a alors plaidé pour plus de sécurité, de meilleures d'infrastructures et d'équipements mais surtout de logistique roulante pour leur éviter d'emprunter des motos avec leur bébé à califourchon sur les routes de la sensibilisation et du secours sanitaire.