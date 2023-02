Sénégal : 2 % des adultes exposés à une crise cardiaque

2 % des adultes exposés à une crise cardiaque

Les courbes sont toujours ascendantes. Depuis plusieurs décennies, la prévalence des pathologies cardiovasculaires a pris les effets de sommets. Le jeudi 9 février 2023 à Dakar, les spécialistes sont revenus sur les données alarmantes lors du quatrième congrès de la Société sénégalaise de cardiologie (SOSECAR) présidé par l’universitaire, le Pr Abdoul Kane. Ce praticien a confirmé la lourde tendance de la prévalence de l’hypertension artérielle au Sénégal. Plus grave, environ 2% des adultes peuvent être atteints de crise cardiaque. « C'est juste pour dire, si on tient compte du sexe et de l'âge, le Sénégal peut avoir des fréquences de maladies cardiovasculaires qui se rapprochent de ce qu'on trouve dans les pays des riches. Ce n’est pas une question de richesse mais un mauvais comportement concernant l’alimentation », a analysé l’universitaire qui est revenu sur le concept dénommé cardiotech. Celui-ci repose sur la mise à jour des praticiens en matière d’utilisation des nouvelles technologies pour la prise en charge des patients. Cette année, les cardiologues se penchent sur le thème : « une meilleure prise en charge des valvulopathies ».