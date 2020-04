Sénégal : La cartographie du coronavirus à la date du 16 avril

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a publié le rapport de la situation du jour du Covid-19. A la date du 16 avril 2020, le Sénégal a enregistré, dans son compteur à coronavirus, 335 cas confirmés. Les statistiques ont montré qu’il y a eu 2 décès, 1 évacué, 194 guéris et 138 patients hospitalisés. Ce, avec un taux de 45% de cas importés et 54,29% de cas contacts suivis et communautaires.





A ce jour, 24 districts sanitaires sont touchés, selon la situation épidémiologique du pays : Dakar-Ouest 62 cas, Dakar-Sud 54 cas, Louga 28 cas, Touba 28 cas, Goudiry 21 cas, Dakar-Centre 20 cas, Dakar-Nord 15 cas, Yeumbeul 14 cas, Mbour 13 cas, Pikine 11 cas, Guédiawaye 11 cas, Thiès 10 cas, Mbao 8 cas, Velingara 7 cas, Rufisque 6 cas, Keur Massar 6 cas, Sangalkham 6 cas, Saint-Louis 4 cas, Ziguinchor 3 cas, Popenguine 3 cas, Diamniadio 2 cas, Oussouye 1 cas, Richard-Toll 1 cas et Fatick 1 cas.