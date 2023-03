Sénégal : la Covid-19 est encore là, voici la preuve

On est loin des points quotidiens qui donnaient froid dans le dos avec des chiffres alarmants. Le nombre de cas de Covid-19 n’attire plus l’attention. Mais le virus est encore présent au Sénégal.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, repris par L’Observateur, a recensé 27 cas durant ces trente derniers jours avec un nombre d’infections variant entre zéro et quatre par jour. Lundi dernier, deux personnes positives à la Covid-19 ont été recensées sur 221 tests effectués.



Ainsi, depuis le début la détection du premier cas sur son sol, en mars 2020, le Sénégal compte 88 937 malades. Quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-huit ont été guéris et 1968 sont décédés.



Directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye attribue ces infections, notamment, à l’abandon du port du masque et de la distanciation physique. «Toutes les mesures restrictives ont été lâchées aussi bien à l’intérieur du territoire sénégalais qu’à l’extérieur. Globalement, c’est le monde qui s’est relâché face au virus», a-t-il constaté dans L’Observateur.



Désormais, informe le médecin, la Covid-19 «se manifeste comme une grippe banale». «Dans le stade actuel, on peut le considérer comme étant un syndrome grippal. Il ne s’éloigne pas des grippes classiques.»