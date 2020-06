Sénégal : "98% des albinos vivent avec un cancer" (Président association)

Le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal (ANAS), Mouhamadou Bamba Diop, a fait une révélation qui fait froid dans le dos. Interrogé par Le Quotidien, il affirme que "98 % des albinos du Sénégal vivent avec le cancer.





Les albinos n'ont pas accès à la crème solaire parce qu'un flacon peut coûter jusqu'à 70 000 Fcfa, alors que le manque de mélanine fragilise la santé de l'albinos". Selon lui, des albinos sont en train de souffrir de cancer à un stade très avancé et ont besoin d'aide. Ainsi, il demande à l'Etat d'instaurer un programme spécial dédié aux personnes vivant avec l'albinisme. Car, à son avis, il n'y a que ça qui pourra régler le problème.





Au Sénégal, le taux de prévalence de l'albinisme est difficilement chiffrable. En effet, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le nombre de personnes atteintes était estimé en 2012 à 2040, alors que l'Association nationale des albinos du Sénégal (ANAS) avançait, la même année, le chiffre de 10 500 individus atteints d'albinisme sur une population de 14 millions de Sénégalais. Selon différentes ONG qui travaillent sur la problématique des personnes vivant avec un handicap, les personnes victimes d'albinisme au Sénégal font l'objet d'un rejet important de la part de la société et, partant, de nombreuses discriminations. Ce qui les rend encore plus vulnérables.