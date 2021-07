Sénégal : "Il n'y a plus de vaccin AstraZeneca" (Coordonnateur PEV)

Le vaccin AstraZeneca est introuvable au Sénégal, a annoncé le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV), Ousseynou Badiane.





"Il n'y a plus de vaccin Astrazeneca dans le pays. Au début, il y avait des vaccins et les gens hésitaient à se faire vacciner. Actuellement, ce sont des gens qui veulent se faire vacciner au moment où il n'y a plus de vaccins", a-t-il révélé dans un entretien avec le quotidien Source A.