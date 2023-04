Sénégal-République Tchèque : le renforcement de la coopération en sécurité et santé en ligne de mire

Le Sénégal et la République Tchèque s’acheminent tout droit vers le renforcement de leur coopération dans plusieurs domaines. C’est ce qui est ressorti, d’une rencontre entre le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome et le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur Tchèque, Vit Rakisan. Au menu des échanges, figure la coopération en matière de sécurité et de santé. Le Sénégal est la première étape de la tournée du Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur tchèque.





« J’ai choisi le pays du Sénégal pour ma première visite en Afrique. Nous avons abordé les questions sécuritaires dans le monde. Les dangers ne connaissent pas les frontières. Nous avons discuté de la santé médicale et pharmaceutique. Il y a aussi le volet humanitaire pour honorer la coopération qui existe entre les médecins de nos deux pays » a rapporté Vit Rakisan. Le Ministre Antoine Félix Diome a jugé les échanges très fructueux notamment pour les questions de protection, de Défense, bref de sécurité publique. En sus, les deux ministres ont abordé les nouvelles formes de menaces.





« Nous avons échangé sur les opportunités qui s’offrent à nos deux polices pour travailler sur le domaine de la cyber sécurité et de la cybercriminalité », a ajouté le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.





Ce dernier a profité de cette occasion pour rendre un hommage mérité à l’ensemble des forces de sécurité pour leur professionnalisme. « Sur le terrain, nous voyons la gendarmerie, la police faire un excellent travail », a noté le Ministre de l’Intérieur.