Sénégal : Un gap de 26 000 cas de cataracte à opérer

"La cataracte est la première cause de cécité dans notre pays avec près de 35 000 à 50 000 aveugles par an à son actif". C'est ce qui ressort d'une lettre circulaire d'Alassane Mbengue, Secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, adressée aux médecins-chefs des régions médicales de Dakar, Saint-Louis, Kaffrine et Matam. Selon le quotidien national Le Soleil, la même note, datée du 14 mai dernier, relève que "durant ces trois dernières années, environ 13 000 cas sont opérés annuellement avec un gap de 26 000 cas à opérer".