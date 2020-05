Sénégal : Une cinquantaine d’enfants atteints de Covid-19

Covid-19 et enfants au Senegal

Au moins 50 enfants sont déclarés positifs au coronavirus au Sénégal. L’information est donnée par le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants dirigé par Ndèye Sali Diop Dieng, ce jeudi 7 mai, dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale. C’était après le point du jour sur l’évolution de la situation de la maladie à coronavirus dans le pays.





Ainsi, Mame Ngor Diouf d’indiquer que l’Etat souhaite la réalisation de l’objectif ‘’Zéro enfant dans la rue’’. Ce, « au regard de l’ampleur du phénomène de l’errance des enfants et de la menace permanente de la pandémie qui ne les épargne ».





Les 4 premières mesures pour protéger les enfants contre le virus





« Les enfants continuent à errer et à mendier dans les artères de la ville, les marchés, les espaces publics sans aucune protection véritable et avec un risque grave de contracter la maladie et de la propager. Le ministère chargé de la Protection des enfants lance officiellement le dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile pour garantir la protection sécuritaire et sanitaire de enfants en situation de risque dans le contexte de la Covid-19 et au-delà », a déclaré le secrétaire général dudit ministère.





A ce titre, dit-il, les autorités administratives sont invitées à prendre les dispositions utiles pour mettre en œuvre dans leurs circonscriptions respectives et sans délai, les 4 premières mesures.





Il s’agit, entre autres, du retrait systématique, la mise à l’abri, la prise en charge d’urgence de tout enfant en situation de risque sécuritaire et sanitaire trouvé dans la voie publique, du secours et du sauvetage de tous les enfants retenus dans les conditions pouvant mettre en péril leur santé et leur sécurité. En sus, de l’organisation du retour systématique de tous les enfants retrouvés dans ces conditions dans leurs familles respectives.