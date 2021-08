Serigne Babacar Sy Mansour sur la Covid-19 : "Que tous aillent se faire vacciner"

Dans son discours de plus d'un tour d'horloge prononcé, hier mercredi, à l'occasion du Nouvel An musulman, le khalife général des Tidianes a abordé la question liée à la pandémie de Covid-19 qui continue de servir au Sénégal. Serigne Babacar Sy Mansour a d'ailleurs recommandé la vaccination pour se protéger de ce virus qu'il considère comme une "malédiction divine".





« Les médecins ne peuvent pas soigner les populations. Mais ils peuvent les protéger avec le vaccin qui crée des anticorps. Et ces anticorps nous permettent de résister face au virus de la Covid-19. Si vous prenez le vaccin, même si vous êtes infectés après, la maladie ne vous éprouve pas beaucoup. Donc, moi mon avis à moi, c’est que tous aillent se faire vacciner », a-t-il lancé.





Selon le petit-fils de Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane, cette pandémie est une malédiction divine.





« Quand nous ne sommes pas sur la bonne voie, Dieu attend de nous qu’on se repentisse de nos erreurs et que nous implorions son pardon. Dieu n’a pas fermé ses portes. Cette Covid-19 n’est pas encore terminée. Ce n’est pas une maladie. C’est Dieu qui nous l’a envoyée par dépit », a-t-il notamment expliqué dans son adresse aux Sénégalais.





A ce titre, Serigne Babacar Sy Mansour invite les compatriotes à faire confiance aux médecins. « Que les gens aillent prendre le vaccin et arrêtent de nier. Que les populations aillent se faire vacciner et s’en remettent à Dieu. Retournons à Dieu et implorons son pardon. Prions et donnons l’aumône », a recommandé le religieux.