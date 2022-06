Seulement 50 spécialistes en ORL au Sénégal : La couverture nationale n'est pas générale

L'ORL est une spécialité tripartite. Elle concerne le nez, les oreilles et la gorge. Elle est frontalière à la neurochirurgie et à l'ophtalmologie. Elle s'occupe des maladies de la tête et du cou. Le Sénégal ne compte que 50 spécialistes. Mais il y a un effort qui est fait, selon le professeur Issa Cheikh Ndiaye, Secrétaire général de la Société sénégalaise d'ORL.





"Dans le temps, les ORL sénégalais étaient tous concentrés à Dakar. Aujourd'hui, même si la couverture au niveau national n'est pas complète à 100 %, beaucoup de régions en disposent", dit-il.