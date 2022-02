Sidiya Ndiaye: " l'Etat nous invite à aller en grève"

Sidiya Ndiaye, syndicaliste

Le vice-président de l'Alliance des syndicats autonomes de santé a fait face à la presse ce mercredi pour dénoncer une politique de deux poids deux mesures entamée par l'Etat dans les prises en charge des agents de la fonction publique. Sidiya Ndiaye doute de la bonne foi du gouvernement. "On a extrait les médecins et aujourd'hui les enseignants pour une prise en charge discriminatoire, on n'acceptera plus en tant que travailleurs de la santé, d'être les parents pauvres de la fonction publique" se plaint le syndicaliste.





Sans ambages, il affirque qu' "Il faut qu'on aille à l'assaut de l'Etat.

On est pas contre que les enseignants soient pris en charge parce que les gosses sont dans la rue. Mais il faut que ce soit équitable pour tous les travailleurs" dit-il. A l'en croire, "l'État manque de sérieux, il joue à cache-cache avec les enseignants et avec les travailleurs de la santé, rangés dans les oubliettes. C'est à la limite une incitation à la grève de dire que je j'augmenterai rien".





Par ailleurs, Sidiya Ndiaye dénonce l'attitude du ministre des Finances qui dit-il : " n'a jamais assisté à nos rencontres et a dit avoir mis 69 milliards sur la table. La question est, au nom de quoi et sur quelle base. On avait proposé que les fonctionnaires se réunissent pour régler les problèmes mais, il y a des gens qui cheminent en solo". Et de conclure : "Nous sommes prêts à engager la lutte dans les semaines à venir avec tous les moyens légaux".