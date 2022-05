Signature d’accords avec l’Etat : Les syndicats de la santé ne parlent pas le même langage





L’Etat du Sénégal a déclenché des négociations avec les syndicats du secteur de la santé. Un secteur rythmé ces derniers temps par le déroulement de différents plans d’actions de la part des travailleurs. Mais si pour certaines organisations syndicales, les fruits de ces négociations commencent à porter leurs fruits, pour d’autres, elles sont au point mort.





Le secteur de la santé est particulièrement en ébullition depuis l’affaire Astou Sokhna, cette dame qui a perdu la vie à Louga par « négligence médicale » présumée . Depuis lors, le mouvement syndical s’est mobilisé davantage pour défendre les intérêts des travailleurs. Ainsi, plusieurs plans d’actions ont été déroulés allant jusqu’à des journées « sans blouses blanches ». Ce qui a poussé l’Etat du Sénégal, à travers notamment le ministère de la Santé et celui des Finances, à convoquer les acteurs pour des négociations. Des négociations qui semblent être prometteurs si l’on se fie au communiqué en date du 08 mai de « And Guesseum ». En effet, Mballo Dia Thiam et Cie magnifient « les efforts fournis par l’Etat dans la perspective de la satisfaction des points à incidence financière par les augmentations substantielles et inédites du pouvoir d’achat des travailleurs ».

Par contre, la Fédération des Syndicats de la Santé (F2S) est loin de se satisfaire de ces efforts. Dans son communiqué en date du 07 mai, la F2S va jusqu’à parler « d’affairiste et de dealer qui veulent entretenir la confusion ». En outre, ils soupçonnent une volonté de diviser les acteurs de la Santé. La F2S a, dans son communiqué, fait savoir que les discussions avec le ministère des Finances "n’avaient pas encore fait l’objet d’un quelconque accord entre ses membres et le gouvernement". Ces syndicalistes ont par ailleurs fustigé l’accord que le ministre de la Santé a signé avec d’autres syndicalistes que la Fédération traite « de syndicats de retraités » ou « d’affidés du ministre ». Les négociations engagées par la tutelle avec la F2S sont ailleurs « au point mort » informe le communiqué. Et, au-delà des avancées notées sur le plan financier, les membres de la F2S sont dans l’attente de rencontre avec d’autres ministères comme celui de la Fonction Publique, des Collectivités territoriales et de l’Urbanisme. La F2S compte parvenir, avec ces rencontres, à « des solutions durables » et « un accord réalisable et réaliste ». Les revendications soulevées concernent, entre autres, les recrutements des agents dans la Fonction publique, l’application des accords à tous les agents évoluant dans le secteur, la révision du décret sur les heures supplémentaires.

Le combat continue donc pour ces travailleurs de la santé. Et si du côté de And GUEUSSEUM, il n’est pas prévu un autre plan d’actions, une journée de mobilisation est annoncée à Louga ce mercredi 11 mai en soutien aux sages-femmes de Louga qui vont connaitre le sort que leur réserve la justice le même jour.