Sit-in silencieux : Le Sames passe à son deuxième plan d’action

Les agents de la santé ne baissent pas les armes. Ils poursuivent leur combat pour «la qualité des services et contre les agressions auxquelles ils sont victimes, malgré les avertissements répétés et la frénésie constatée de la tutelle».



Ainsi, après un premier plan d’action avec une grève totale de 48 heures, les 10 et 11 mai 2021 (Ndlr : aujourd’hui et demain) sur l’ensemble du territoire avec respect du service minimum et des urgences, le Sames passe à une autre étape. Il initiera un sit-in silencieux de 15 minutes dans toutes les structures de santé, le 17 mai 2021. Ce, tout en demandant à ses membres de rester vigilants pour les prochains rendez-vous.



Le Sames a annoncé cette décision lors de son Assemblée générale tenue ce lundi 10 mai à l’hôpital Magatte Lô de Linguère. «Le Sames tend la main à toutes les organisations syndicales du Sénégal, notamment le Syntras, le Satsus et le SDT3S, et appelle tous les camarades à la mobilisation pour la défense des agents de santé et un système de santé de qualité pour toute la population», a souligné leur secrétaire général, Docteur Amadou Yéry Camara.