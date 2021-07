Situation dans les Cte : "Sur les 21 lits, 9 sont occupés", Abdoulaye Diouf Sarr

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, était ce matin en visite à l’hôpital A. Le Dantec, afin d'évaluer la situation dans les Cte.





Abdoulaye Diouf Sarr dit être satisfait du travail effectué. Il indique : "Je suis venu voir et faire le point sur le Cte, apprécier la situation pour regarder un tout petit peu les conditions de prise en charge des malades. Nous avons noté que sur les 21 lits, 9 sont occupés. Autrement dit, nous avons encore à Le Dantec de la marge. Nous avons aussi apprécié les capacités de la réanimation. Nous avons trois malades en réa sur les 9 lits disponibles et aujourd’hui, il fallait venir non seulement apprécier la capacité litière, mais regarder aussi les besoins en termes de renforcement des Rh et inputs."





Il rappelle, par ailleurs, que la situation actuelle mérite un suivi permanent, au jour le jour. Parce que, dit-il, il faut faire pour que cette troisième vague soit maîtrisée globalement.





"Non seulement au niveau de la prise en charge, mais au niveau de la prévention, et j’en profite pour lancer un appel en cette veille de Tabaski. Un appel important et très fort pour demander aux populations de faire très attention, de ne pas sortir de leurs lieux de résidence, si j’ose le dire, de rester à Dakar, si on est à Dakar, de rester à Thiès, si on est à Thiès, pour fêter la Tabaski. Et pour les autres localités, de faire la même chose pour ne pas disperser la maladie sur l’étendue du territoire. Mais aussi, il faut absolument que les gestes barrières soient respectés, notamment le port systématique du masque", insiste le ministre.





Il invite la population à faire preuve de citoyenneté pour stopper cette maladie.