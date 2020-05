Situation du jour : 3 cas confirmés de Covid-19 à Touba

La ville sainte de Touba a détecté, ce dimanche 17 mai, 3 cas positifs de coronavirus.Selon, le bulletin journalier de la régionale médicale de Diourbel, il s’agit de deux (2) cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et d’un (1) cas issu de la transmission communautaire.Le document a également rapporté que 4 patients au Centre de traitement des épidémies (Cte) de Darou Marnane (Touba) ont été déclarés guéris.A noter que les autres districts à savoir Mbacké, Bambey et Diourbel n’ont pas enregistré de cas positif depuis quelques jours.