Situation du jour : 5 des 7 patients guéris sont de Touba et Louga

Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr. Alyose Waly Diouf a annoncé, ce dimanche, lors du point du jour de la maladie du Covid-19 au Sénégal, que 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs. 5 de ces cas proviennent de Louga et Touba, respectivement 3 et 2 guéris.