[Vidéo] Sommet régional de haut niveau : Un budget de 2 milliards alloué pour contrer le VIH

Ce mardi 02 novembre marque la fin du premier sommet régional de haut niveau sur le VIH en Afrique de l'ouest et du centre, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Durant 03 jours, l'ONUSIDA et l'institut de la société civile ont échangé à travers des réunions et panels pour discuter des questions de la double pandémie SIDA-Covid 19. Sous l'égide du président Macky Sall, la rencontre a pris fin sur une bonne note, un budget de 2 milliards sera dégagé en guise de riposte à la pandémie du SIDA.