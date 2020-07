Soutien à la Covid-19 : Dr Abdoulaye Bousso étale les difficultés financières du Cous

Dr Abdoulaye Bousso , Cous

Lors de sa prise de parole au webinaire co-organisé par Cicodev, Enda/Santé et Osiwa, le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Dr Abdoulaye Bousso, a dévoilé le budget de sa direction qu’il trouve insuffisant.





«Les équipes mobiles d’intervention de soutien à la Covid-19 demandent des ressources et on n’a pas ces ressources. Nous avons un budget de 50 millions qui est un budget de fonctionnement. Sans les partenaires, on aurait fermé le centre», révèle le Dr Bousso.