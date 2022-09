Souveraineté pharmaceutique en Afrique: Les étapes indispensables à franchir

La réalisation de la souveraineté pharmaceutique en Afrique sera un long processus. C'est ce croient les spécialistes qui seront en conclave pour se réfléchir sur les défis et opportunités de l'atteinte de cet objectif pour l'Afrique. Parmi les étapes à franchir, les experts citent la création de l'Agence Africaine du Médicament (AMA), la ratification du Traité par ses membres, la mise en place des Agences de réglementation pharmaceutique dans plusieurs pays pour répondre aux gaps constatés dans nos dispositifs règlementaires avec des perspectives d'obtention des niveaux de maturité suffisante (3 ou 4). A cela, il faudra ajouter les orientations de nos autorités africaines vers la promotion d'une industrie locale, le renforcement de la recherche et du développement dans nos universités et instituts. C'est l'avis des spécialistes comme Oumou Kalsoum Ndiaye, directrice de l'agence régulation pharmaceutique. Elle s'exprime en prélude à la 22ème édition du Forum Pharmaceutique International (FPI) qui va se tenir à Dakar. Notre pays s'inscrit dans la dynamique de la souveraineté pharmaceutique avec la relance de son industrie pendant la période de COVID-19. Il faut noter que la pandémie avec l'imposition des restrictions telles que la fermeture des frontières a fait comprendre à notre pays qu'il devait être indépendant sur ce domaine.D' ailleurs la quête de la souveraineté pharmaceutique africaine remonte plus loin. En effet, le forum international pharmaceutique (Foi) a été lancé par des Ministres de la Santé en 1999. Il s'était tenu pour la première fois en 2000 au Bénin. Depuis cette date, il a lieu chaque année dans un pays africain. Cette année, le Sénégal est à l'honneur. La rencontre a pour thème: " souveraineté Pharmaceutique pour l'Afrique: Défis et Opportunités ». Il est prévu du 16 au 19 février 2023 et sera présidé par le Chef de l'Etat

Ainsi le Sénégal se doit de relever le défi de l'organisation, mais aussi de partager son expérience avec le reste du monde. Cet événement sera sans nul doute l'occasion de consolider la mise en œuvre de la stratégie africaine de développement de l'industrie pharmaceutique au regard des effets de la pandémie de Covid-19.

Conclave des sommités pharmaceutique

L'objectif du FPI est de créer un cadre approprié d'échange et de réflexion pour l'ensemble des acteurs du secteur de la pharmacie, du médicament et des autres produits de santé. Il s'agit ainsi de réfléchir sur des questions d'importance stratégique dans le domaine de la santé en général et en particulier de partage des connaissances actualisées indispensables à un exercice professionnel de qualité.Des communications scientifiques, des tables-rondes, des conférences thématiques, des symposiums, des rencontres B to B, des sessions de formation continue et des expositions sont d'ailleurs prévus.Un millier d'experts, de sommités des universités d'Afrique (enseignants et chercheurs), des règlementaires, des biologistes, des industriels, des Grossistes-Répartiteurs Publics et Privés sont attendus à ce forum à Dakar. L'événement réunira aussi des ONG, des Partenaires Techniques et Financiers, des Pharmaciens d'officine, des étudiants, venant d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Le docteur Alfred Sandouidi, secrétaire général permanent du forum international est d'ailleurs convaincu que le Sénégal relèvera le défi de l'organisation.

Les résultats attendus des réflexions qui seront menées au cours de ce forum contribueront incontestablement à dynamiser et à promouvoir le secteur pharmaceutique africain en général et sénégalais en particulier selon le docteur Ameth Niang président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et président du comité d'organisation. Pour le directeur de cabinet du Ministre de la santé et de l'action sociale, "cela s'inscrirait en droite ligne avec la souveraineté pharmaceutique, une priorité du Président de la République, Président en exercice de l'Union Africaine, avec comme objectif principal d'assurer 50% de la demande nationale d'ici 2035".