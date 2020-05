Stigmatisation des malades de Covid-19 : Dr Thior accuse le ministère de la Santé

Déjà confrontés à la maladie, des victimes de la Covid-19 font face à la stigmatisation. Certains doivent cacher la situation autour d'eux. Dr Moussa Thior, invité ce dimanche de l'émission Grand Jury de la Rfm, indexe la communication du ministère de la Santé «focalisée» sur la peur.«La stigmatisation vient de la façon de communiquer du ministère de la santé. Notamment sur la définition des cas communautaires, laquelle a fait peur aux gens. Si on veut régler ce problème de stigmatisation, le ministère doit revoir sa manière de communiquer», recommande Thior.Même si le ministère de la Santé a voulu donner des gages de transparence à travers ses communiqués de presse, le format employé a également renforcé l’angoisse.Thior laisse entendre que "le fait de relater quotidiennement le nombre de cas a conduit la population à s’attendre tous les soirs à l’hécatombe, conformément à la chronique d’une catastrophe annoncée sans cesse relayée par la presse et les réseaux sociaux.Une communication qui, à son avis, est inefficace. Pour le toubib, il est nécessaire de communiquer de façon à amener les populations à identifier les risques, à évaluer et comprendre leurs vulnérabilités. C’est ce qui peut les inciter à adopter les bons comportements et à s’approprier les mesures de lutte.