Stratégie mondiale contre la méningite : Objectif, sauver plus de 200 000 vies par an

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires ont lancé ce mardi 28 septembre la toute première stratégie mondiale pour vaincre la méningite, une maladie débilitante qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année.



D’ici 2030, les objectifs sont d’éliminer les épidémies de méningite bactérienne. Cette forme est la plus mortelle de la maladie. Il faut aussi réduire les décès de 70% et de moitié le nombre de cas. Les organisations estiment qu’au total, la stratégie pourrait sauver plus de 200 000 vies par an et réduire considérablement l’invalidité causée par la maladie.



La Feuille de route mondiale pour vaincre la méningite d’ici 2030, a été lancée par une large coalition de partenaires impliqués dans la prévention et le contrôle de la méningite lors d’un événement virtuel, organisé par l’OMS à Genève. Il met l’accent sur la prévention des infections et l’amélioration des soins et du diagnostic pour les personnes touchées.



« Où qu’elle se produise, la méningite peut être mortelle et débilitante; il frappe rapidement, à de graves conséquences sanitaires, économiques et sociales et provoque des flambées dévastatrices », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Il est temps de lutter contre la méningite à l’échelle mondiale une fois pour toutes – en élargissant de toute urgence l’accès aux outils existants tels que les vaccins, en menant de nouvelles recherches et innovations pour prévenir, détecter et traiter les différentes causes de la maladie, et en améliorant la réadaptation des personnes touchées. »



La méningite est une inflammation dangereuse des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière, principalement causée par une infection par des bactéries et des virus.



La méningite causée par une infection bactérienne a tendance à être la plus grave entraînant environ 250 000 décès par an et peut provoquer des épidémies qui se propagent rapidement. Il tue 1 personne infectée sur 10 principalement des enfants et des jeunes et laisse 1 sur 5 avec une invalidité de longue durée, comme des convulsions, une perte auditive et visuelle, des dommages neurologiques et des troubles cognitifs.