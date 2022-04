Suma Assistance : l’aide-infirmier introduit son doigt dans les parties intimes de la patiente en la filmant

M. Traoré est aide-infirmier à la clinique Suma Assistance. Depuis hier, mardi, il dort en prison. Il est inculpé et placé sous mandat de dépôt pour viol et collecte de données à caractère personnel.



Le journal Les Échos, qui relaye le scandale dans son édition de ce mercredi, précise que la victime présumée, M. S., est la fille d’un chef d’entreprise réputé. Elle s’était rendue à Suma Assistance pour une consultation.



Seule avec M. S dans la salle de consultation, M. Traoré lui a alors demandé de soulever sa robe. La dame s’exécute.



L’aide-infirmier introduit un doigt pendant près d'une minute, d’après le journal, dans les parties intimes de sa patiente en filmant la scène.



Les Échos renseigne que M. S, comprenant ce qui se tramait, est allée déposer plainte au commissariat de Dieuppeul.



Arrêté et placé en garde à vue, M. Traoré a reconnu les faits, c’est-à-dire les attouchements et l’enregistrement vidéo.



Pour sa défense, l’aide-infirmier a indiqué que c’était la première fois qu’il adoptait une telle attitude et qu’il a «supprimé totalement» le film de son téléphone. En outre, il a présenté ses excuses à la victime.



Malgré tout, il sera déféré au parquet, inculpé et placé sous mandat de dépôt.